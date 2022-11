Balesetet szenvedett a Dancing with the Stars zsűritagja

A Dancing with the Stars zsűritagjának nem mindennapi élete úgy alakult, hogy korán ért el kiemelkedő szakmai sikereket, talán ezért is viszonylag későn alapított családot. Ma is rengeteget koreografál, és rendez operákat, musicaleket, de amikor csak teheti, a kislányaival, családjával van, vagy éppen különleges hobbijának hódol.

– Az életem eleje valóban nagyrészt munkával telt, 44 évesen nősültem, 52 évesen lettem másodízben édesapa. Tizennégy évesen ugyan már idősnek számítottam, amikor édesanyám javaslatára felvételiztem az Állami Balett Intézet néptánc tagozatára. Túlmozgásos gyerek voltam, előtte minden lehető sportot kipróbáltam. Az iskola után a Szegedi Kortárs Balett táncosa lettem, de már húszéves koromban nagy ambíciót éreztem magamban, hogy alkossak. Foglalkoztatott a közösség összetartása, ezért huszonnégy évesen a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője lettem. Mindemellett negyvenéves koromig aktívan táncoltam, majd a harmincas éveim derekától sokat rendezek, most éppen az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékot – mesélte a hot!-nak Juronics Tamás.

Tamás úgy véli, a táncnak igenis van férfias aspektusa, de ezt az oldalát tovább fokozza, amikor szabadidejében felpattan a Harley Davidsonjára.

– Felülök a motorra és más emberré válok! Elképesztő az a nyers erő, ilyenkor az ember a lényének szofisztikáltabb részeit félreteszi. Csizmában, lánccal az oldalamon, igazi átalakulás – folytatta lelkesen, de azt is hozzátette, idén nyáron szembesült hobbija veszélyeivel is.

– Ez egy jó, de veszélyes játék! Augusztusban sajnos volt egy balesetem, megtapasztaltam, hogy bizony motorral a hirtelen fékezés nehezebben megy, mint négy keréken, amikor egy autós nem figyelt rám. Szerencsére kisebb sérülésekkel megúsztam. A baleset után bölcsebben ültem vissza a motorra – mosolygott a rendező, aki továbbra is, amikor csak teheti, a kétkerekűn ingázik szegedi otthona és Budapest között.