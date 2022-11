Most kaptuk a lesújtó hírt: váratlanul elhunyt a népszerű énekesnő

Meghalt a Flashdance és a Fame énekesnője, Irene Cara. A sztár 65 éves korában floridai otthonában hunyt el. Halálhírét ügynöke jelentette be, de azt nem közölte, mi a halála oka.

Fotó: Pixabay

Cara énekelte és társszerzője volt a klasszikus film, a Flashdance What a Feeling főcímdalának, amelyért elnyerte a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat. Coco Hernandez szerepét is játszotta az 1980-as kasszasikerben, a Fame-ben és a címadó dalt is ő énekelte.

Cara a New York-i Bronxban született, öt gyermek közül a legfiatalabbként, és a spanyol nyelvű tévében kezdte előadói karrierjét, mielőtt állandó szereplője lett volna a PBS The Electric Company oktatási programjának.

Fame and Flashdance singer Irene Cara dies aged 63 https://t.co/tKqE8gnp2F via @MetroUK — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) November 26, 2022

A színpadon Cara olyan on- és off-Broadway produkciókban szerepelt, mint az Ain't Misbehavin', a The Me Nobody Knows és Maggie Flynn, mielőtt a Fame-ben hírnevet szerzett.

A filmekben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték a legjobb filmszínésznőnek járó musicalben, valamint Grammy-jelölést kapott a legjobb új előadó és a legjobb női popének kategóriában.