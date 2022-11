Nem akármilyen címet szán III. Károly Sarolta hercegnőnek

Különleges helyzetbe került az édesanyját a trónon követő III. Károly. Míg egyes lépéseivel egyértelműen a néhai II. Erzsébet előtt tiszteleg, addig máskor úgy látszik, mintha kifejezetten szabadulna a múlt minden emlékétől. Az uralkodó – bennfentes információk szerint – most épp az előbbi kategóriába tartozó lépésre készül. Öccse, Eduárd wessexi gróf ugyanis még mindig nem kaphatta meg az Edinburgh hercege címet, és egyes híresztelések szerint nem is fogja azt megkapni, bármennyire is készül rá. Azt ugyanis Katalin lányának, Sarolta hercegnőnek szánja.

Hiába várja III. Károly király öccse a címet, azt minden valószínűséggel Sarolta kapja majd meg Fotó: AFP

Sarolta hercegnő, a trónörökös

Mindennek komoly jelentősége van. A forrás szerint ezzel a címmel Károly édesanyja emlékének szeretne adózni, aki szintén viselte az Edinburgh hercegnője címet. Ráadásul a királyi öröklés törvényei épp akkor változtak meg, amikor Katalin az első gyermekét várta, így Sarolta az első hercegnő a brit királyi család történetében, akinek örölkési helyét az öccse nem fogja felülmúlni. A változások értelmében ugyanis a nők és a férfiak már egyenrangúak az öröklési sorban.

Épp ezért nagy jelentősége van annak, hogy Sarolta nagy súllyal bíró címet kapjon, hiszen ha György hercegnek nem lesz gyermeke, ő lép majd trónra. Az edinburghi hercegnő címet II. Erzsébet királynő 1952-es trónra lépése óta nem használták – írja az Express nyomán a Blikk.