Gabriela Spanic vallomása a Borsnak: Kővel akarták kivégezni az ikertestvéremet!

A Dancing with the Stars kedvéért Budapestre visszatérő Gabriela Spanic könnyes szemmel jelentette be az Instagramon október végén, hogy megtámadták imádott ikertestvérét, Daniela Spanicot. A sokkoló eset Mexikóvárosban történt a nyílt utcán, az elkövető pedig egy egyelőre ismeretlen férfi. A Paula és Paulina sztárja biztos benne, hogy a testvérével végezni akartak, sőt, azt is sejteni véli, ki állhat a dolog mögött!

– Danielát meg akarták ölni, ez egy gyilkossági kísérlet volt. Én biztos vagyok ebben, bár korábban sokan azt is kétségbe vonták, hogy annak idején meg akartak mérgezni. A testvéremet és engem is sokat bántottak, kimerültek és fáradtak vagyunk – panaszolta akkor a 48 éves színésznő, aki kedden csak a Borsnak mesélt a véres támadás részleteiről, közvetlenül azután, hogy leszállt a gépe Budapesten.

A telenovellák sztárja elárulta, Daniela egy viharos váláson van túl, gyakorlatilag képtelen volt megegyezni exférjével, Ademar Nahummal, ezért úgy határozott, hogy feljelenti őt a mexikói ügyészségen. Már oda is ért az intézményhez, hogy megtegye a feljelentést, amikor rátámadtak a nyílt utcán.

– A testvéremet egy kővel dobták fejbe, a kő ráadásul pont azon a ponton találta el, ahol 2008-ban műtötték a stroke-ja miatt, ez nem lehet véletlen. Bár már szerencsére jobban van, természetesen nagyon megviselték a történtek – mondta szomorúan Spanic.

A megrázó esetet még rejtélyesebbé teszi a Danielát szállító sofőr viselkedése a támadást követően, főleg annak tudatában, hogy az illetőt még az exférj bízta meg. Gabriela természetesen erről is mesélt a Borsnak, valamint azt is elárulta, mik derültek ki testvére volt párjáról. Már csak azért is érezte fontosnak, hogy ezekről meséljen, mert elege van a nők elleni erőszakból, a Mexikóban tapasztalható helyzetet pedig nagyon lesújtónak találja.

