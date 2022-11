Gabriela Spanic élő adásban dobta le magáról a ruhát

Gabriela Spanic ismét megdobogtatja a férfi nézők szívét: a Dancing with the Stars döntőjében egy erősen dekoltált ruhában lépett színpadra. A bevonulásakor még egy leplet viselt, amit nemes egyszerűséggel tépett le magáról.

Fotó: SZL

Most is igazgatta a ruháját, talán azért, hogy ne ismétlődjön meg a múlt heti kínos szituáció, amikor is megvillantotta mellbimbóját is a sorozatsztár. A dús keblei most is éppen csak bennmaradnak a feszes felsőben.