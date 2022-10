Rengeteg bántással kellett szembenéznie a Dancing with the Stars kisemberének

Aki valamiben más, azt rengeteg sérelem éri az életben. Az elmúlt időszakban több fiatalt is érte az iskolában bántalmazás. Szeptember elején egy kislány a vonat elé lépett a sok zaklatás miatt, azóta szerencsére jobban van, de sajnos ez nem egyedi eset. Ezt jól tudja a Dancing with the Stars paralimpikon úszója, Iván Bence is.

Fotó: TV2



Nehéz volt megnyílni

Már alsó tagozatban megnézték és zaklatták a nagyobb gyerekek, ami negatívan érintette. Azonban 14 évesen az úszásban megtalálta a kiutat.

– Minden hétköznap azt hallani az emberektől, hogy milyen vagy, az mély lenyomatot hagy az emberben. Ugye ott volt a hétvége, de az csak két nap, attól még a másik ötön ugyanúgy lenéztek, és ugyanúgy bántottak – mesélte Bence és lapunknak azt is elmondta, hogy nagy kihívás volt számára ennyire megnyílni a TV2 táncos műsorában.

Nagyon nehéz volt megnyílnom, de úgy érzem, ez egy hatalmas győzelem önmagam felett, hogy ezeket a falakat le tudtam dönteni. Nem sajnáltatni akarom magam, csak szerettem volna megmutatni, hogy van egy érzékenyebb oldalam is

– árulta el a Borsnak a sportoló, akinek még nagyon furcsa ez a médiafigyelem, ami körbeveszi őt.

Gyerekkorában is nagy szerepet játszott Bence életében a sport Fotó: TV2

Mindig meg kellett küzdenie a furcsálló pillantásokkal

Sokan nem tudják, de az úszás előtt Bence más sportban jeleskedett, nagyon szeretett kosárlabdázni. Az iskolai csapattal rendszeresen jártak meccsekre is. Sokszor a furcsálló pillantások sem kerülték el.

A mai napig szeretem a kosárlabdát, amikor az általános iskolában játszottam, sokszor vettem észre, hogy nem vesznek komolyan. Azt gondolhatták, hogy én minek vagyok a pályán, nem dobok úgyse kosarat. Amikor viszont folyamatosan szereztem én is pontokat, akkor csak úgy néztek, hogy mennyire jól játszom. Teljesen megváltozott a véleményük. Látták, hogy igenis jó vagyok benne, de ma már csak hobbiból játszom, ha van időm

– mesélte Bence és azt is elmondta, hogy az úszás hogyan jött az életébe.

– Egy edző jött oda hozzám és édesanyámhoz, hogy ki kellene próbálnom az úszást. Sokáig gondolkodtunk, hogy mi legyen, először nem is igazán szerettem volna, de végül a szenvedélyem lett, és most itt vagyok – mondta szerényen az paralimpikon, aki úgy érzi, a vízben megtalálta azt a közeget, amiben igazán otthonosan mozog. Sajnos most nincs ideje arra, hogy edzéseken is részt vegyen Pécsett, de megerősítette, hogy az úszás marad a legfontosabb sport az életében.

Mára már belopta magát a nézők szívébe

A szombati Dancing with the Stars műsorában nem csak beszélt a sok atrocitásról, de el is táncolta azt a vívódást és küzdelmet, ami lezajlott benne az évek során. A zsűrit, a stúdióban és a tévé előtt ülő nézőket is mélyen meghatotta. Teljesen átérezték Bence korábbi és mostani állapotát szombat este. Lapunknak elmesélte, hogy milyen érzések kavarognak benne most.

– Úgy érzem, ez volt az én pillanatom a műsorban és ezt meg kellett ragadnom. Nagyon jól el kellett táncolnom ezt a koreográfiát és úgy vélem, sikerült is. Boldog vagyok, hogy eljött ez a lehetőség és tudtam vele élni – mesélte önfeledten mosolyogva.

Nagyon sokan írtak nekünk, hogy mennyire megérintette őket a táncunk, sokan meg is könnyezték

– újságolta Bence és hozzátette: táncpartnerével, Stana Alexandrával már az elején igazán jó kapcsolat, barátság alakult ki közöttük.