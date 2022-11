Elképesztő hajsza: ők lettek az Ázsia Expressz győztesei

Óriási teherrel a vállukon indultak utolsó hajszájukra az Ázsia Expressz fináléjába jutott párosok. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gyebnár Csekka a nap kezdetén feladni kényszerült a játékot, mivel súlyos vesegyulladással kórházba került, így a színészpáros helyett Fanni és Moh szálltak harcba a Darinka-Ernő párossal. A fiatalok Csekkáért és Katáért is futottak és bizony ez a plusz erő végig jellemezte is a játékukat.

Fotó: TV2

A két páros egy darabig fej-fej mellett haladt, jól teljesítettek a "búcsúban", ahol klasszikus játékokban kellett teljesíteniük, majd a sok kihívás között nyomon követtek egy-egy bőröndöt, végül pedig egy bezárt széfet is kinyitottak. Fanni és Moh, csak akkor tettek szert jelentősebb előnyre, amikor egy kötelező feladat teljesítése közben Darinka bokája megsérült. A színészházaspár ugyan később behozta a lemaradást, de így is a fiatalok értek célba hamarabb és ezzel megnyerték a TV2 6 héten át tartó kalandreality-jét és az ezzel járó 10 millió forintot. Ehhez az összeghez pedig hozzáadóik az a plusz egymillió forint is, amit korábban nyertek egy játékban.

Fotó: TV2

Fanni és Moh hosszú perceken át sírva ölelte egymást a célban.

– Úristen, nem hiszem el! Remélem emlékszik a családom arra, hogy 5 évesen azt mondtam, hogy én meg fogom csinálni. Nekem kellett egy ilyen erős és pozitív impulzus az életemben, ami rádöbbent arra, hogy nincs szükségem senkire és semmire az életben, csak azokra, akik szeretnek és kész.

Ma nagyon elszántan küzdöttünk, büszke vagyok Armandra

- mondta az adás végén Fanni, azaz Nemazalány.

A győztes páros a holnap megjelenő Borsban mesél élményeiről és azt is elárulják, mire költik a nyereményüket.