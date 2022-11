Sokan ledöbbentek: Nekik ért véget szombaton a Dancing with the Stars

A Dancing with the Stars harmadik évadának hetedik show-ja az All You Need Is Love tematikát kapta, azaz minden a szerelemről szólt a mai nap folyamán. Az adás különlegessége, hogy az első évad sztárfellépője, Gabriela Spanic is visszatért. Igaz, egy mellbimbóvillantással nyitott, de később azért zsűriként is tevékenykedett, így egy-egy produkció a stúdióban akár 50 pontot is bezsebelhetett, amihez aztán hozzájött a közönség szavazata. Ez utóbbi most is alaposan átrendezte az ítészek által beállított sorrendet, de ezen aligha lepődött meg bárki is az előző műsorok ismeretében.

A Dancing with the Stars legutóbbi adásában már csak négy páros lépett színpadra Fotó: Móricz István

Mivel a mostani adásban már csak négy páros – Csobot Adél és Hegyes Bertalan, Pap Dorci és Baranya Dávid, Somhegyi Krisztián és Tóth Katica, valamint Vavra Bence és Lissák Laura – lépett színpadra, így mindegyikük két-két tánccal készült a finálét megelőző utolsó versenynapra.

Ők estek ki a Dancing with the Stars utolsó előtti adásában

Sajnos most is el kellett búcsúzni egy párostól, ráadásul ezúttal sokkal fájdalmasabb a kiesés ténye, hiszen a döntő előtti héten járunk. A közönség és a zsűri közös pontszámai alapján Pap Dorci és Baranya Dávid, valamint Vavra Bence és Lissák Laura kerültek a veszélyzónába. Közülük végül a nézők voksa alapján most Vavra Bence és Lissák Laura búcsúzott.

Mindez azt jelenti, hogy a döntőbe a következő párosok versengenek majd:

Csobot Adél és Hegyes Bertalan

Pap Dorci és Baranya Dávid

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

A kiesőktől utolsó versenyprodukciójukkal búcsúzunk: