Ezt árulta el Tóth Andi a Dancing with the Stars vendégeként

A Dancing with the Stars friss évadának utolsó előtti adását két nagy visszatérővel harangozták be: Gabriela Spanic az első évadból zsűritagként volt jelen, és egy komoly villantással tette emlékezetessé magyarországi látogatását, azonban megkockáztatjuk, hogy a második évad győztesét, Tóth Andit még nála is többen várták, már csak amiatt is, mivel a legutóbbi, nosztalgikus adásban nem tudott részt venni egyéb elfoglaltságai miatt.

Andrei és Tóth Andi nyerték meg az előző évadot Fotó: Móricz István

Sajnos ő most nem személyesen jött el, csak egy bejátszásban mesélt Lékai-Kiss Ramónának.

Elárulta, nagyon húzós, embert próbáló éven van túl, de nagyon várt már arra, hogy végre táncolhasson. Emellett arról is beszélt: nagyon szeretné a decembert pihenéssel tölteni.

Attól függetlenül, hogy közszereplők vagyunk, mindenkit megillet a magánélet

– magyarázta Andi annak kapcsán, hogy bizony nem mindent fed fel magából a nagyközönség előtt.

– Nincs zárva a kapu, nincs lakat rajta. Ki lehet nyitni, de ezt csak olyanoknak engedem, akiken látom, hogy jóindulattal, kíváncsisággal lépnének be, nem rosszindulattal – válaszolt arra a kérdésre, bezárkózott-e.