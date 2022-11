Csobot Adél, mintha fejben teljesen máshol lenne: Kis híján lekéste az élő show-t

Csobot Adél a Dancing with the Stars ötödik adásának kezdetén cseppet sem volt összeszedett. A kétgyermekes édesanya, mintha fejben teljesen máshol lenne, az élő adás kezdetére, éppenhogy beesett, és a táncban is több hibát vétett, amit Bereczki Zoltán sem hagyott szó nélkül. Bereczki szerint Csobot Adél sokszor kiesett a ritmusból és ez vezethetett a produkció végén ahhoz a bizonyos eséshez...

Egy kérdéssel kezdem meg vagy, nem ütötted meg magad? Nagyon megijedtem, nem sikerült ez az utolsó leérkezés. Az utolsó lépés nekem megmutatta, hogy a tested nem mindig akarta meg csinálni, amit fejbe elterveztél. Sokszor estél ki, ha jól láttam lett volna egy emelés, amit kimozogtál

- szögezte a párosnak Bereczki.