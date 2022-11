Borzasztóan kínos: A fél világ Megan Fox szeméremdombját figyeli

Ugyan már közel két hét is eltelt halloween óta, úgy fest, Megan Fox és szerelme, Machine Gun Kelly még most is a beöltözős bulik mámorában ég. A páros ugyanis előszeretettel töltögeti fel a különféle jelmezeikről készült fotósorozatokat. Van azonban egy, amivel kapcsolatban óriási felháborodás és veszekedés kerekedett a színésznő közösségi oldalán a követők között.

Azzal vádolják ugyanis Foxot, hogy a elfelejtette megigazítani szeméremszőrzetét.

A hajmeresztő állítás az alábbi Instagram-poszt két első fotója láttán fordulhatott meg a rajongók fejében, azokon jól látszik ugyanis, hogy a színésznő szeméremdombján valami sötét folt kandikál ki a jelmez mögül.

A hozzászólások között gyorsan fel is tűntek a beszólogatások és a sértegetések, sokan pedig nem értik, hogy egy ilyen gyönyörű nő hogyan hagyhatott ki egy foltot éppen azon a helyen. Szép számmal megjelentek végül azok a rajongók is, akik már régóta ismerik kedvencüket, így jól tudják, hogy

Megan Fox rendelkezik egy intimtetoválással, ami épp ebben a jelmezben, épp ebből a szögből fotózva tényleg mindössze egy furcsa foltnak tűnik.

A veszekedés egyébként egészen mostanáig tombol a színésznő közösségi oldalán, csakhogy már nem a szőr foglalkoztatja a vitázókat, inkább az arengeteg rosszindulat, amit ezért az egészért kapott Fox.