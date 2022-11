A gyász után újra boldog: Csocsesz, elárulta, mire készül a szerelmével

Csocsesz és Angi elhatározták, együtt indulnak el a fogyáshoz vezető úton. Angi korábban versenyszerűen úszott. A Balatont több alkalommal is átúszta és kiemelkedő eredményeket ért el, ám egy sérülést követően a gyógyulás ideje alatt nem mozoghatott, ezért felkúszott rá néhány kiló. Néhány hónapja elhatározta, életmódváltásba kezd, de ismét abba kellett hagynia: újabb fájdalmak jelentkeztek nála. Most újult erővel veti bele magát az edzésbe, amihez kedvese, Csocsesz is csatlakozott, azonban nem a fogyás az egyetlen cél, ami motiválja őket.

„Szeretne közös karácsonyi fotózást”

– Már többször is beszéltük Angival, hogy mindkettőnknek fogyni kellene egy kicsit. Nemrég szóba került, hogy szeretne közös karácsonyi fotózást, én pedig azt mondtam, erre akkor kerül sor, ha leadunk pár kilót. Mondom én, aki hamarosan disznóvágásra megy a barátaihoz Angival együtt. Igaz, ő ellenzi ezt, de neki csak annyi lesz a feladata, hogy a folyamatos mosolygásával jókedvre derítse a csapatot. Na meg, hogy ott legyen mellettem, mert neki az a dolga – nevetett fel Csocsesz, miközben vidáman élcelődött Angival, majd elárulta, milyen változtatásokat vezettek be az életükben.



„Nem hiszek a csodaszerekben”

– Én nagy húsevő vagyok, de a zöldségekkel sincsen bajom. Nem hiszek a csodaszerekben és nem kértem ki szakember véleményét sem. Nem azért, mert olyan okosnak tartom magam, csak tudom, hogyan működik a szervezetem. Van, aki bármit csinál, nem tud lefogyni. Mi ebből a szempontból szerencsések vagyunk, ha elhatározzuk magunkat, akkor 1-2 hónap alatt nagy eredményeket tudunk elérni – magyarázta a zenész.

„Megyek hintázni a Honvédba”

Azt is megtudhattuk, milyen mozgásformát választottak, persze mindezt Csocsesz a tőle megszokott vicces formában tálalta.

– Én megyek hintázni a Honvédba, Anginak pedig különböző bérletei vannak, ahol specifikusan azokat a testrészeket mozgatják, amiket kell.

– Kardió! – szűrődött be Angi kedves hangja a háttérből, mire Csocsesz csak annyit felelt:

– Valami dióról beszél, nem tudom, mi az. Viccet félretéve, egyórás aerobik edzéseket is csinál. Egyszer végignéztem, szerintem nekem 5 perc után végem lenne. Én itthon tornázok, nem vagyok hajlandó sehova elmenni, fekvőtámaszozok és felüléseket csinálok, emellett odafigyelek a mértékletes evésre. Mértéktelenül egyedül csak az Angit lehet fogyasztani, de azt csak nekem szabad! – zárta gondolatait vidáman, jóízű nevetés közepette Csocsesz.