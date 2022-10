Sztárok, akiknek kudarcba fulladt a házasságuk

Attól függetlenül, hogy a válás mellett döntöttem, Emma élete továbbra is a megszokott rendszerben, ritmusban folytatódik. Mindkettőnk számára elsődleges szempont, hogy ő a jövőben is boldogságban és békességben nevelkedjen. A mindennapi anyai teendőket változatlanul én látom el, de Ábel is éppen annyira az élete része, ahogyan eddig is