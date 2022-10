Súlyos szavakat fogalmazott meg zenész édesapjáról Janicsák Veca

Gyermekkori traumáiról vallott Janicsák Veca. Bár kívülről határozott, karakán nőnek mutatja magát, lelkében elképzelhetetlen harcok dúlnak. Kiskori megrázkódtatásairól D. Tóth Krisztának mesélt az Elviszlek magammal legújabb epizódjában.

Mindig nehéz kérdés, hogyan viseli egy gyermek, ha híres szülők árnyékban kell nevelkednie. Veca most bevallotta: sok fájdalmat okozott neki édesapja, Janicsák István előadóművész, zenész, dalszövegíró, a Z’Zi Labor frontembere.

A szüleim még azelőtt szétmentek, hogy én megszülettem. Sőt, tulajdonképpen az én születésem miatt történt minden.

– vágott bele a témába Veca.

– Ez a tény pedig nyilván erős sebet ejt egy emberen. Ez a fajta szeretethiány végigkísért majdnem harminc éven át. Sok döntésem és sok rossz döntésem ered innen. Apámmal egyébként mára egészen normális a kapcsolatunk. Az unokája abszolút érdekli és foglalkozik is vele. Ezt egyébként egyfajta vezeklésnek is tekintem a részéről és ez nem is baj, hiszen valahol az ő lelkét is rendbe teszi. Hiszen ő is bánja, hogy azokat az éveket kihagyta…

Az énekesnő gyerekkorában édesanyjával és nagymamájával élt együtt. Bár elit iskolába járt, és mindenki előre megbélyegezte édesapja miatt, otthon egyáltalán nem voltak ideális körülmények.

Anyukánkkal nagyon komoly szegénységben éltünk.

Ő egy igazi „csóró művész” volt. A nagymamám volt nagyon erős személyiség. Az ő óvónői fizetéséből éltünk négyen egy félkész házban, amiben nem volt fűtés, és gyűjtöttük a fát, hogy legyen meleg. Mindezt úgy, hogy bementem minden hétköznap a budai iskolába, ahová csak gazdag gyerekek jártak. Én pedig egy sztár gyereke voltam, és így is néztek rám. Közben én hazamentem egy házba, ahol fáztam és ahol örültem, ha volt vacsora...