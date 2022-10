Straub Dezsőt mindenki jól ismeri. Majdnem 50 éves pályafutása után még mindig aktív, és korát is meghazudtolja a vidám színész. A Radar stábja a művész úr új otthonában járt, ahol az is megtudták, Ő hogyan vészeli át az energiaválsággal sújtott telet, de a színész azt is felfedte: azt fontolgatja, hogy beújít egy elektromos rollert.

