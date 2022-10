Rácz Gergő bevallotta: Olykor én is vagyok mélyponton

Egy hullámvasúton ülünk, mely időről időre mélyre, majd jellemzően magasra is emel bennünket. Az életben sokszor kerülünk mélypontra, ilyenkor mindenki máshogyan próbálja oldani a felgyülemlett feszültséget. Rácz Gergő is erről énekel legújabb dalában, ahová több híresség is felsorakozott az ügy mögé. Az ügy pedig az, hogy hogyan kezelhető, ha úgy érzed, minden összeesküdött ellened. Gergő bevallotta, mi ad erőt neki ha a határán áll annak, hogy elveszítse a reményt.

– Van egy általános technika, amit akkor alkalmazok, amikor nagyon mélyre kerülök. Ez az írás: kiírom magamból a jó dolgokat a legapróbb jelenségektől, amivel irányítani tudom a gondolkodásomat. Ez azért is jó, mert idő kell erre, az ember nem tud csak úgy azonnal optimista lenni, de azzal, hogy írok, folyamatosan átértékelődnek bennem a dolgok – mesélte az énekes, és hozzátette, hogy húszas éveiben kezdte alkalmazni ezt a számára terápiás módszert, azaz, hogy papírra veti a gondolatait.

Amikor valami negatív ér, dalszerzéssel próbálok felülkerekedni rajta

– vallotta be az énekes, aki egy sztárcsapattal körítve erről egy dalban is énekel. A Nem baj-t a 1AM csapata írta, és olyan nevekkel énekli Gergő, mint Kollányi Zsuzsi, Orsovai Reni, Eckü és Deniz.