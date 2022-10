Nekiestek a kommentelők Csutinak: Miért nincsenek bekötve a gyerekek?

Háborognak az emberek Csuti legújabb videója miatt, amit az Instagram-sztorijába töltött fel! Az üzletember épp az autójában ül a gyermekeivel, azonban láthatóan a kicsik nincsenek bekötve.

Nem csoda, hogy a felvétel azonnal a Redditen landolt, ahol a felhasználók kifejtették a véleményüket Csuti felelőtlenségéről. Szerintük nem lehet magyarázat, hogy az autó állt, hiszen a videóban egyértelműen látszik, hogy a forgalomban vannak - szúrta ki a Ripost.

"Felelőtlenség a köbön. Kiposztolni is…"

- reagált egy kommentelő.

"A gyerekem egyidős az ő egyik gyerekével, az enyém születése óta be van kötve bárhova is megyünk. Soha ebből sírás nem volt, mert ez számára a természetes. Csuti, nézzen már egy-két töréstesztet, hogy akár kis koccanás is mit okozhat a pehelysúlyú gyerekeknél bekötés nélkül" - írta valaki.