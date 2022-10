Muri Enikő és párja nagyon mást gondol a kapcsolatuk jövőjéről

Muri Enikő és Tóth Szabi együtt érkezett Palik Lászlóék műsorába, azonban ugyanazokra a kérdéskörökre mégis külön-külön válaszoltak. A beszélgetés során hamar kiderült: némiképp máshogy vélekednek a jövőről és kapcsolatukról.

Szabolcs 30 éve áll a színpadon, Enikő 5 éve egészíti ki a zenekart személyével Fotó: Tóth Szabi Facebook

Enikő egy zenés tehetségkutatóban tűnt fel évekkel ezelőtt, majd éles váltással lett szólóénekesből a Sugarloaf zenekar frontembere. Máig azt mondja, élete legjobb döntése volt, hogy elvállalta a felkérést. Most felfedte, hogy talált rá a szerelem a csapaton belül.

Két éve voltam már a zenekarban, amikor Szabi elvált, majd mi ketten egyre közelebb kerültünk lelkileg is egymáshoz. Így én nem csupán rengeteg szép élményt, hanem egy szerelmet is kaptam azzal, hogy a zenekar énekese lettem

– vallotta be Enikő.

Mikor jön a közös baba?

Tóth Szabinak az előző kapcsolatából már született egy 14 éves kamaszfia, akivel – elmondása alapján – Enikő elmondása jó kapcsolatot ápol, ugyanakkor nem szeretné ráerőltetni magát.

– Hagyom, hogy Olivér kezdeményezzen. A kettőnk kapcsolata az ő ritmusában fejlődik – mesélte. Ara a kérdésre, hogy lesz-e Olivérnek testvére, határozott választ adott Palik Lászlónak.

Én remélem, hogy igen. Igen, lesz! Egy jó pár éve a fejemben van a gyermekáldás érzése. Gondoskodni szeretnék valakiről. Pozitívan állok hozzá, hogy lassan jönni fog…

– mondta Enikő boldogan, mondataiból pedig sugárzott: készen áll az anyaságra. A Nyerő Páros egyik adásában korábban már zokogva azt is felfedte: alig várja, hogy a kis Oliviát ringathassa – azaz már el is nevezte születendő gyermekét.

Tóth Szabi is reagált a gyerek-kérdésre

Párja, Tóth Szabolcs némiképp más választ adott ugyanerre a kérdésre. Úgy tűnik, nem teljes az összhang abban a tekintetben, mit is várnak a közös jövőtől.

– Encinek még át kell állítania magában egy csomó mindent. Nem zárkózom el a kérdéstől, de még nem időszerű – jelentette ki a zenész. Enikő egyébként elmondta: nagyon sokszor teszi magát háttérbe, ezzel együtt rajongásig szereti Szabit.

A házasság intézménye is szóba került. Szabolcs elmondta, első feleségét sem feltétlenül romantikus gesztusból vette el.

– Apa akartam lenni, ezért vettem el a korábbi feleségem is – vallotta be őszintén a zenész. Ugyanerre Enikő is reagált:

– Ő egy olyan férfi, aki nem annyira romantikus, bújós. Nem úgy fejezi ki a szerelmét, hogy megkéri a kezem.

Szabi elmondta, hogy ő igazából nem is hisz a házasság intézményében. Hozzátette: bár tudja, hogy kedvese szeretné, ha elvenné, azonban szerinte még nem jött el az ideje. Tényleg úgy tűnik tehát, hogy a páros női és férfi fele egészen másképp gondolkozik a kapcsolatukat érintő legfontosabb kérdésekről. Ezt a műsor nézői is érzékelték, akik kommentjeikben fejtették ki: nem adnak sok időt a párosnak.