Mi történt Tóth Andival? Meglepő változás az énekesnő életében

Tóth Andi országszintűleg ismert arról, hogy mindenhez van egy keresetlen szava, mindenkibe beleáll, akibe csak kell vagy akibe csak be lehet. Gyakran olvashattak arról követői, hogy itt történt vele botrány, azon a színpadon akadt ki, annak a kollégájának szólt be, de mostanában mintha ezek a botrányok el-elmaradoznának. Mióta együtt vannak a Sztárban Sztár és a Valmar sztárjával Marics Petivel, Andi sokkal visszafogottabbnak, sokkal barátságosabbnak tűnik mint az előtt volt.

Fotó: TV2

Az énekesnő követői is azt találgatják, hogy vajon mi történhetett vele? Mi lett a lázadó vad botrányhős Tóth Andival? Egyesek szerint pusztán csak benőtt a feje lágya és kicsit visszafogta végre magát, mások szerint pedig Marics Peti van rá olyan jó hatással, hogy nem keresi annyira a konfliktusokat, mint régen. Nyilvánvalóan vannak emberek, akik számára Tóth Andi bármit is csinál, soha nem lesz számukra kevésbé ellenszenves, mint most. Egy kommentelő például azt írja, hogy számára nagyon unszimpatikus és rendesen rosszul van, ha meglátja.

Amit jelenleg látni lehet, hogy az X-Faktor győztes énekesnő valóban kicsit visszafogta magát és lehet, hogy egy sokkal békésebb Tóth Andival találkozhatunk a közeljövőben.