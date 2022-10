Megismétlődött a baj, kórházba került Gábor Zsazsa özvegye

Néhány héttel azután, hogy leütötték és kirabolták Budapest belvárosában Gábor Zsazsa özvegyét, Frédéric von Anhalt herceget, Németországban is bűnözők áldozatává vált. A Blikknek mesélte el, hogy kórházban került Berlinben.

– Lehet azért, mert idősebb vagyok és egyedül sétáltam megint, célponttá váltam. Az történt ugyanis, hogy megint megtámadtak, ezúttal ketten. Amikor a német fővárosban járok, mindig a Brandenburgi kapu közelében lévő Adlon Hotelben szállok meg és szeretek a környéken sétálni. Egészen Charlottenburg városrészig szoktam elmenni a Tiergarten nevű parkon keresztül. Most is ez történt, amikor ketten megpróbálták elvenni az értékeimet, bár nem jártak sikerrel, mert nem volt nálam semmi. Ám az egyik bordám eltört a támadásban, így kórházba vittek, ahol egyébként megtettem a feljelentést is – mesélte Gábor Zsazsa özvegye.