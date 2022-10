Soha nem látott produkcióval lép a Dancing With The Stars parkettjére Facundo Arana

A TV2 25. születésnapja alkalmából Budapestre érkezett világsztár, Facundo Arana, a Vad angyal című sorozat sztárja a múlt héten Dancing with the Stars zsűritagjaként pontozta a parkettre lépő párosokat. Az argentin színész szabadidejében viszont a magyar fővárost fedezte fel, lenyűgözte annak történelmi sokszínűsége.

Az első adásban zsűrizte a táncosokat Fotó: TV2

Budapest egy csodálatos város, történelemmel teli! Elképesztő volt, hogy be tudtam járni, voltam a Hősök terén, talán számotokra normális, hogy ennyi évszázadnyi történelemmel rendelkeztek. De én csodálattal hódoltam a magyar hősök előtt és láttam, hogy ez sokkal régebbi mint, amire én számítottam

– mesélte a Mokka műsorvezetőinek.

De már izgatottan várja a most szombati adást is: zsűrizni fog a táncos show második adásában is, ám a sármos színész emellett hatalmas meglepetéssel készül. Részleteket nem árult el a világsztár, de az biztos, hogy Facundo Arana soha nem látott produkcióval lép majd parkettre.