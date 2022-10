Lábsérülése után néhány nappal már hasazott és felsőtestre edzett Besenyei Bogi

Balszerencsés esés húzta keresztbe Besenyei Bogi terveit. Az Exatlon sportembere Instagramon árulta el: bokaszalag-szakadást szenvedett.

– Most sok pihenés vár rám. Rögzítővel tudok csak lassan bicegni, épp fizioterápiáról értem haza. Hat hét lesz a regeneráció – kezdett bele lapunknak Bogi, aki azonban nem tétlenkedik addig sem:

– Tegnap már hasaztam. És összeírtam egy edzéstervet, hogyan tudok ülve felsőtestre edzeni – árulta el.

– Az első egy-két nap nagyon letört voltam. Volt egy futóverseny, amire nagyon készültem, szerettem volna jól teljesíteni, de így nem tudtam indulni. Ráadásul nemrég kezdtem edzéseket tartani egy magánedzőteremben, most kellett volna a vendégkörömet kialakítani. De elfogadom, hogy most ez a helyzet állt elő. Hiszek benne, hogy minden okkal történik. Talán most túl nagy fordulatszámon pörögtem, és ez egy jelzés, hogy kicsit álljak meg. Azt hiszem, ez nem az én évem, de ezután már jobb időszaknak kell jönnie – szögezte le az örök optimista Bogi, aki a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán tanul nemzetközi sportkapcsolatok-sportdiplomácia képzésen, ám az Exatlon miatt jelenleg passzív féléves hallgató.

De korábban elvégezte a TV2 Akadémia képzését is, ezért a műsorvezetés is opció lehet a jövőre nézve.