Megvan már a jegyed Justin Bieber budapesti koncertjére? Sajnos van egy rossz hírünk

Rossz hírrel kell szolgálnunk Justin Bieber magyarországi rajongóinak: a világsztár Budapestre tervezett koncertje – ahogy turnéja összes fennmaradó állomása is – elmarad.

Több időt akar egészségének szentelni, ezért mondta le a turnét Fotó: AFP

Az énekes még 2020-ban kezdte volna meg a Justice World Tour-ra keresztelt világjárást. Akkor a koronavírus szólt közbe, így a koncertsorozat végül csak idén februárban indult útjára. Bieber már a nyáron elhalasztotta pár fellépését, miután lebénult a fél arca, ám szerencsére a Szigeten ott tudott lenni. Következő hazai fellépése 2023. március 11-én lett volna a Papp László Sportarénában, ez viszont a tervezett időpontban már biztosan nem lesz megtartva. A sztár ugyanis betegsége miatt először szeptember 15-én bejelentették, hogy 12 programot törölnek a turnéról, most azonban nyilvánosságra hozták: a fennmaradó időpontokat is hivatalosan elhalasztották, ebben érintett a budapesti koncert is.

Jelenleg még nem tudni, mikor kerül pótlásra a buli. Az új időponttal kapcsolatban később várható pontos tájékoztatás – ígérik a hazai koncert szervezői.