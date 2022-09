Bizarr trend terjed Justin Bieber koncertjein – nem hiszed el, mit hordanak a ruhájuk alatt a rajongók

Pelenkában járnak a legelszántabb rajongók Justin Bieber koncertjeire. Ennek az az oka, hogy akik a kezdés előtt órákkal elfoglalják a helyüket az első sorokban, nem akarják elveszíteni az előkelő kilátást, amíg mosdóba mennek.

Bieber legutóbb a Rock in Rio nevű fesztiválon lépett fel. Itt árulta el egy egyetemi hallgató lány:

– Ez volt az első alkalom, hogy pelenkát viseltem egy koncerten. Másoktól hallottam, hogy így csinálják, ezért én is kipróbáltam. Nem akartam, hogy bármilyen ok miatt elfoglalják helyemet. A nagymamámtól csórtam el egy pelenkát, szegény, nem is tudja – ismerte el Clara, hozzátéve: végül nem kellett használnia a pelenkát, de megnyugtató volt számára, hogy végső megoldásként elengedheti magát, akkor sem történik semmi...