Tragikus hirtelenséggel hunyt el a világhírű énekesnő

Szombat este, 63 éves korában elhunyt Joyce Sims amerikai énekesnő.

Sims a nyolcvanas évek legendás előadója, több slágerlistás dal is a nevéhez fűződik, mint például az All and All, vagy az 1987-es bombasiker, a Come Into My Life. Az énekesnő rendkívül tehetséges dalszerző és zongorista is volt, a legtöbb dalát saját maga írta és hangszerelte. Bár a 90-es években kevesebb számot jegyzett, fellépéseinek köszönhetően világhírű maradt. Utolsó koncertjére idén augusztus végén, Londonban került sor.

A közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánítások és a megemlékezések.

– Emlékezzünk az énekesnőre, hiszen az övéi voltak a 80-as évek legnagyobb táncos slágerei. Nagyon kedves nő volt, soha nem felejtem el a vele való találkozást – írta egy rajongója. Egy másik kommentelő így fogalmazott: – Megdöbbentem Joyce Sims halálhíre láttán. Megtiszteltetés volt látni őt 2022. augusztus 29-én Londonban. Nyugodjon békében!

Sims halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

