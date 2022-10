Hat év után újra láthatjuk Sophia Loren magyar unokáit

Igazi olasz Mamma a 88 éves Sophia Loren: még mindig óvón karolja immár 55 éves fiát. Az itáliai díva még most, a kilencvenhez közel is kirobbanó formában van, képtelen nyugodtan hátradőlni és nyugdíjas életet élni. Hétfőn a divat fővárosában, Milánóban nyitott meg egy, a nevével fémjelzett éttermet. Az avatóbulira a legkedvesebb családtagjai is elkísérték: fia, Carlo Ponti Junior, és Sophia két magyar származású unokája, a tizenöt éves Vittorio és a tízéves Beatrice. Alig volt pillanat, mikor a Mamma eltávolodott tőlük, a családcentrikus asszony legalább egy ujjával mindig érintette szeretteit.

Sophia Loren tündökölt az étteremmegnyitón. Tőle jobbra fia és unokái állnak, balra pedig az étterem társtulajdonosa feszít. Fotó: Pietro D'Aprano / Gettyimages

A megnyitón Sophia a tőle megszokott eleganciával mutatkozott: fehér kosztümben, szatén blúzban, impozáns gyémánt ékszerekkel és divatos, színezett lencséjű szemüvegben jelent meg. A többszörös Oscar-díjas színésznő két évvel ezelőtt azt nyilatkozta:

Mikor kimondom, hogy 86 éves vagyok, nem akarom elhinni. Húszévesnek érzem magam!

Valljuk be, ha nem is húsznak, de minimum két évtizeddel fiatalabbnak tűnik.

Frissességének egyik titka kétség kívül a nagy család. Elsőszülött fia, a karmesterként tevékenykedő Carlo 2004-ben vette feleségül Budapesten, a Szent István Bazilikában a magyar hegedűművészt, Mészáros Andreát. Akkoriban azt pletykálták, hogy Sophia fia iránt érzett majomszeretete éket ver a házasok közé, ám Andrea elmondása szerint Sophia kellemes anyós, és a magyar származásának is örül: a család többször járt már hazánkban, kedvenc törzshelyük a Balatonnál van.

Sophia igazi anyatigrisként még Carlo és Andrea magyarországi esküvőjén is fia közelében maradt folyton. Fotó: Mark H. Milstein / Northfoto

Talán sokaknak különös, hogy az étterem megnyitóján készült, most napvilágot látott képek egyikén sem látni Mészáros Andreát, de aligha kell emögött valamiféle titkot keresnünk. A zeneművész hölgy visszafogott személyiség, kevésbé kedveli a rivaldafényt, a csillogást. Andreáék egyébként Los Angeles-ben élnek, a gyermekek pedig évek óta zenélnek: Vittorio zongorázik, Beatrice pedig hegedül, de sakkban és úszásban is kiemelkedően teljesítenek.

Bár Sophia kedvenc fia az első szülött Carlo Junior, nem felejtkezik meg Carlo Pontival közös másodszülöttjéről, a rendezőként dolgozó Edoardóról sem, aki szintén két unokával gazdagította a családot.

Sophia Loren hat életelve:

1. Szüntelenül felvidítja magát, mindig biztos saját magában.

2. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a családtagjaival.

3. Minden apró örömöt maximálisan kiélvez, még egy falat csokoládét is.

4. Elűzi a negatív gondolatokat, sosem gondol a halálra.

5. A természetes öregedés híve, kívül-belül elégedett magával.

6. Beletörődik abba, ami megtörtént. Bár 2007-ben elhunyt férje emléke magányos érzéssel tölti el, tudja, hogy az élet kemény.