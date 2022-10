Facundo Aranát elvarázsolták a Dancing with the Stars táncosai, máris vannak kedvencei

Facundo Arana, a Vad angyal sztárja is értékelte szombaton a Dancing with the Stars tíz párosának teljesítményét. Már az első adás során lenyűgözték a táncosok, akik véleménye szerint egy fantasztikus show-val örvendeztették meg a nézőket. Az argentin színésznek érthető módon nehezére esik megjegyezni a magyar neveket. Ám igyekszik ezt a hátrányát az előnyére fordítani, így az adásban az aktuális teljesítményekre tud koncentrálni. Bár meg van a versenyzők között a kedvence, nem hagyja, hogy befolyásolja döntéseiben.

Hihetetlen volt az este, egyszerűen leesett az állam a táncosok teljesítményétől. Hihetetlen, milyen csodás koreográfiákat mutattak be. Már most megvannak a kedvenceim, de nem árulom el őket

– nevetett. – Igazán csodás volt minden páros, minden elismerésem a kemény munkájuk miatt. Sajnos nehezen jegyzem meg a magyar neveket, de úgy gondolom, ez nem hátráltat, a táncaik beszédesebbek – mesélte feldobódva a műsor után.

Hiába ment le az első műsor, Facundo Aranának konkrét elképzelése van arról, hogyan fog zsűrizni jövő héten.

Fotó: Bors

– Nem számít, hogy ma láttam a párosokat a parketten, és mik voltak a tapasztalataim. Minden páros új lappal indul, más tánccal készül a következő szombatra. Az aznapi teljesítményüket fogom értékelni, hogy objektív maradhassak – mosolygott az argentin színész.

Aki látva a táncosokat még inkább örül ennek a nagyszerű lehetőségnek, hogy itt lehet a Dancing with the Stars stúdiójában és még színvonalasabb műsorra számít a következő héten.