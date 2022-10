Ez lenne Katalin hercegné fiatalosságának titka? Minden reggelét ezzel a turmixszal kezdi

Katalin hercegné mindig fiatalos, friss, energikus, mosolygós – most kiderült, miért! Az imádott brit királyi családtag hajtanácsadója a Mirrornak elárulta: a 40 éves Katalin minden reggel ugyanazt eszi. Zabféléket, aminek magas a fehérje-, szénhidrát- és rosttartalma, ezt pedig tápanyagban gazdag turmixszal öblíti le. Az energiabomba koktél elengedhetetlen hozzávalója a kelkáposztalevél és a spenót.

Fotó: AFP

Spirulina nevű csodaszert is fogyaszt, melynek definíciója egy életmóddal foglalkozó oldal szerint ez: A spirulina egy 3,5 milliárd éves moszat, ami nevét spirális alakjáról kapta. Minősített szuperélelmiszer, hiszen egyedülálló tápanyag sűrűséggel rendelkezik, amit a NASA is termel és amit űrhajósai is fogyasztanak. Mivel a spirulinának nincs sejtfala (mint a chlorellának) tápanyagait (antioxidánsok, fehérjék, aminosavak, enzimek, ásványok, vitaminok, zsírsavak) könnyedén és sejtszinten adja át testünknek.

További étkezéseire a 40 éves előkelőség szívesen fogyaszt görögdinnyét fetasajttal, avokádóval és uborkával. Nasinak goji bogyót vagy nyers gyümölcsöt, zöldséget ropogtat.

Csinos alakjáért emellett sporttal is tesz: rendszeresen fut, jógázik, súlyzózik.