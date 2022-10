Elviselhetetlen fájdalom kínozza Young G Bécit

Young G Béci lapunknak elmondta, hogy nagy fájdalmakkal küzd, a kínzó panaszokat egy komoly fülgyulladás okozza, ám fontos projektekbe kezdett, ezért egyszerűen nem teheti meg, hogy otthon gyógyuljon.

– Voltam szaunázni és uszodában, pont forgattunk Curtisszel és Király Viktorral, egész nap azt éreztem, hogy leszakad a fejem. Már az is fájt, ha csak hozzáértem a hajamhoz. Valami botrány volt, nagyon fájt! – kezdte Béci a Borsnak, s hozzátette, tisztában van azzal, hogy orvoshoz kellene fordulnia, de annyira sűrűek a napjai, hogy egyelőre még nem jutott el vizsgálatra.

Fotó: Szabolcs László

– Orvoshoz még nem tudtam elmenni sajnos, fülcseppet adtak a gyógyszertárba, persze szteroidosat, amitől egyből meggyógyulna, emellett kőkeményen sópárnázok és gyulladáscsökkentőt szedek. Leteszteltem a fülgyertyát, bár régen is használtam, mert jól kitisztítja a hallójáratot, de most abban bíztam, enyhíti majd a fájdalmat is, mert azt éreztem, hogy szétmegy a fejem és nem találtam az egyensúlyt sem. Nem volt egyszerű, de megmaradok! – mondta vidáman Béci, aki a megkeresésünkkor is Király Viktorral dolgozott a legújabb videóklipjük közös jelenetein.

– Valamivel már jobb a helyzet, viszont nagyon furcsa, hogy a szomszédom is ezzel a problémával küzd, illetve az operatőrnek és a rendezőnek is ugyanez a baja, most tudtam meg, mert utóforgatást csinálunk a kliphez Király Viktorral. A zenei producer is mondta, hogy két napja bement a stúdióba és ki kellett jönnie, mert nem hallotta a zenét, először azt hitte, a technikával van probléma. Lehet, pont egyszerre kaptunk el valamit azon a forgatáson. Viktorral ma megyünk be a stúdióba a zenén dolgozni egy kicsit, mondtam is neki, hogy nem hallok semmit. Szóval valamilyen szinten megkeseríti az ember munkáját.

Az előadóknak nincs könnyű dolguk, hiszen állandó zajnak vannak kitéve. A beszéd átlagosan 40-60 decibel, míg egy élő koncerten 100-120 decibel hangerővel dübörög a zene, a színpadon állók pedig nem tehetik meg, hogy zajszűrő füldugót használjanak.

– Legfeljebb füldugóval lehetne megóvni a hallásunkat, de elég nehéz lenne használni, mikor a füles is bent van azért, hogy a kontroll jól szóljon. Nem tudom, mi az, ami még segíthetne, ez tényleg nem egyszerű – mondta a rapper, aki mindent bevet, hogy elmúljon a fülgyulladása és bízik benne, hosszútávon is ép marad a hallása.