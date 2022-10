Durva fogás, cápa került a szépségkirálynő hálójába

A 2012-es Miss World Hungary győztesével nagyot fordult a világ, miután szépségkirálynővé választották. Vidéki lányból fővárosi lett, és az egyik legkeresettebb modell. A szerelem is rátalált, izraeli párjával három év együttjárás után, a legnagyobb titokban össze is házasodtak Balin. Majd jöttek a gyerekek, és a család Izraelben telepedett le.

Cserháti Tamara boldogabb nem is lehetne, még az izraeli konyha rejtelmeibe is beleásta magát. Mivel közel a tenger, gyakran készít frissen fogott halat férjének és gyermekeinek. A minap is azért hajóztak ki, hogy ebédre fogjanak kisebb halakat, de végül nem csak az került a hálóba, hanem cápák és elektromos halak is.

Végül sikerült a tervünk, de fogtunk még 2 cápát, repülőhalat, elektromos halakat (igen, ők képesek egy különleges szervük segítségével elektromos áramot termelni védekezés vagy zsákmányszerzés céljából) és sok más érdekességet, akik persze visszakerültek a tengerbe

- írta a lapozgatós poszthoz Tamara.