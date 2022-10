Csákovics Lajos: A tragikus halálhír az egész stábot mélyen megrázta

Nemcsak az Arany János tollából született elbeszélő költeménynek, a Toldinak a sorsa rendült meg, amikor tavaly elhunyt Jankovics Marcell, hanem az alkotókat is mélyen megrázta. A mű anno, Jankovics Marcell tervei alapján indult útjára, s a jól összeszokott stáb végül a rendező pontos instrukciói alapján fejezte azt be. Az alkotók remélik, Marcell büszke lenne a film végső formájára.

A rendkívüli igényességgel megalkotott, festői szépségű animációs film a Magyar népmesék sorozatot is jegyző Kecskemétfilm 100 alkotójának több mint háromévnyi munkájának eredménye Fotó: Bors

– A tragikus halálhír az egész stábot mélyen megrázta, hiszen a mozifilmet megelőző évek közös munkája alatt igazi közeli, kollegiális viszony alakult ki a rendezővel. De a hajó már elindult, így a kapitány helyére az első tisztnek kellett lépnie – mondta a Bors érdeklődésére Csákovics Lajos, aki igyekezett nem letérni a Marcell által megálmodott útról. Mindennapos volt, hogy a stáb emlegette a legendás rendezőt, azzal biztatták magukat, hogy bizonyára neki is tetszenének az újra gondolt, vagy teljesen új jelenetek.

Csákovics Lajos társrendező (képen balra) folytatta a Jankovics által megálmodott utat Fotó: Bors

– Többször kikértük az özvegyének, illetve korábbi közeli munkatársainak a véleményét is – tette hozzá a társrendező.

Mikulás Ferenc producer, aki összefogta a film körüli teendőket, azt is elmesélte, miben okozott mégis problémát, a művész hirtelen elvesztése.

– Jankovics Marcell a sorozat után még meg tudta rajzolni az egész estés filmhez szükséges jeleneteket. Halálát érzelmileg nehezen dolgozták fel a munkatársak, akik nap mint nap együtt dolgoztak Vele – emlékezett vissza szomorúan Mikulás Ferenc, a produkció producere.

Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit. Arany János tollának figurája egyfajta magyar szuperhős, egy naphérosz Fotó: Bors



A magyar szuperhős

Mint minden nagy alkotás, a Toldi is többrétegű mondanivalóval rendelkezik.

– Számomra talán leginkább a kitartásról szól, az állhatatosságról, az elszántságról. Szimbolikusan is: ahogyan ezek az erények vezették az ifjú Toldi Miklóst a király lovagja címig, minket is ezek vittek a sorozat, majd a mozifilm befejezéséig – hangsúlyozta lapunknak Csákovics Lajos.

Fotó: Bors



Fesztiválokra küldik

Magyarországon kívül a Nemzeti Filmintézet külkereskedelmi részlege filmvásárokon mutatja be a filmet.

– Természetesen nemzetközi filmfesztiválokra is küldjük az alkotást. A jövő évi Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon egy kiállításon mutatjuk be a film születésének objektumait. Az MTVA jogaival élve tervezi a filmhez kapcsolódó másodlagos jogértékesítést is – közölte Mikulás Ferenc producer.

Jankovics Marcell hirtelen halála megállítani nem tudta, de mélyen megrendítette a stábot Fotó: Bors



A legendás rendező

„32 díjat nyertem, amiből egyet vehettem át személyesen” – mondta egyszer a 79 évesen, tavaly elhunyt Jankovics Marcell, aki az Oscar-jelölésen túl Cannes-ban Arany Pálmát nyert és Kossuth-díjat is kapott. A segédmunkásból lett művésznek mély hite volt, és imádta a népmeséket. E két témából inspirálódott legismertebb filmjeiben is, mint a János vitéz, a Fehérlófia, az Ének a csodaszarvasról, Az ember tragédiája, valamint a most mozikba kerülő Toldi.