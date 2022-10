Botrány! Megszökött az elvonóról az alkoholfüggő színész

Nemrég jelent meg a Harry Potterben szereplő Draco Malfoy karakterét megformázó Tom Felton önéletrajzi könyve, melyben a legnagyobb rajongóknak is hatalmas kulisszatitkokat osztott meg. Elmesélte, hogy milyen érzések fűzték őt Emma Watsonhoz, hogyan lett színész, miket tanult Daniele Radcliffetől, és ami a legfontosabb, mekkora lelki sérülést okozott neki a Harry Potter forgatásainak befejezése.

Fotó: AFP

Beyond the Wand című könyvében mesél arról, hogy vajon volt-e köztük szerelem a Hermione-t alakító Emma Watsonnal. Állítása szerint sosem volt szerelmes, viszont mindig is annyira szerette és csodálta emberként, hogy azt nem is tudja igazán elmagyarázni. Ebben a könyvben magyarázta el, mennyire megbetegítette őt a Harry Potter. Miután a forgatásoknak vége lett, Tom Felton depresszióba zuhant, hatalmas űrt érzett a lelkében. Felkérték, hogy szerepeljen A majmok bolygója: Lázadás című filmben, de utána úgy gondolta befejezi a színészetet. Végül Los Angelesben kötött ki, ahol nem érezte magát otthonosan, és hamarosan alkoholfüggővé vált. Ügynöke elküldte elvonóra, de onnan hamar megszökött. Nem kért a segítségből, de később belátta, hogy igenis ez az egyetlen lehetőség, hogy visszataláljon önmagához. Ez sikerült is, és azóta is minden erejével azon van, hogy megtartsa józanságát, és egész életét a színjátszásnak, és családjának szentelje.