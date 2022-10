Berki Mazsi elmondta, mire adja ki a pénzét - volt, hogy nem keveset

Nem kis felháborodást okozott az a fotó, amely Berki Mazsiról készült, ahogy megpakolt táskákkal lépett ki az egyik luxusmárka budapesti üzletéből. Ezt megelőzően akkor kapták őt lencsevégre, amikor egy 75 milliós luxus terepjáróval kanyarodott ki a TV2 székházából, talán emiatt korbácsolta fel ennyire a kedélyeket a vásárlási szokásai.

Berki Krisztián özvegye nem csak önmagával szemben bőkezű, hanem mint azt a 24 órán keresztül látható Instagram-történetében elmondta, rendszeresen gondol a rászorulókra is.

„Éppen a táncórámra tartok, amikor errefelé jövök, akkor mindig egy nagyon kedves hölgy szokott fedélnélküli újságot kínálni. Nagyon szeretek vele beszélgetni, nagyon kedves és számomra felettébb szimpatikus, ahogy hozzááll a dolgokhoz és természetesen minden esetben szoktam neki adni. Én nagyon szeretek adni az embereknek ruhákat, bútorokat – ezt ugye már többször mutattam is nektek. Azt gondolom, hogy fontos erről beszélni, mert ha mutatunk egy utat másoknak, hogy mi is adunk, akiket több ezren követtek, akkor azt gondolom, hogy benneteket is tudunk ösztönözni” – mondta Mazsi, és elárulta, az ő életében az édesanyja volt az, akitől ezt a hozzáállást örökölte. Arra ösztönzi a követőit, hogy mindenki annyit adjon, amennyit megengedhet magának.

Volt olyan, hogy elmentem bevásárolni és csak kettő kiflit tudtam adni segítségképpen és volt, amikor ennél sokkal többet. Azt gondolom, ha ezt a sok jót, amit teszünk és adunk, ezt előbb-utóbb az élet is visszaadja nekünk, ezt tapasztalom is. Arra buzdítalak titeket, hogy legyetek jók és kedvesek az embertársaitokkal, mert ugyanazt fogjátok visszakapni, mint amit ti adtok

– magyarázta Mazsi, aki ezzel, a jótékonyság fontosságának hangsúlyozása mellett az őt bántó embereknek is üzent.