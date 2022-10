Megmutatta, mitől kapott sírógörcsöt a várandós sztárkismama

A Bors tudta meg először, hogy a korábbi tinisztár, Barbee első gyermekét várja, majd mi írtuk meg azt is, hogy a kismama gyógyíthatatlan betegsége miatt aggódik, milyen hatással lesz az állapota a babára, és arról is cikkeztünk, hogy nem várt terhességi cukorbetegséggel kell szembenéznie a 32 éves kismamának. Most kiderült: bizony a sírógörcsök is meg-megtámadják. Nem is csoda: egy szülés előtt lévő kismama ezer féle dologtól tudja elsírni magát, hiszen azt mondják, ilyenkor azok a bizonyos hormonok érzelgősebbé teszik a nőt.

Az első kép a leendő babáról Fotó: Barbee Facebook

Barbee, azaz Zentai-Bata Adrien most Insta-sztorijában vallotta be, milyen érzékeny egyes pillanatokban.

Az előbb visszanéztem a tavalyi storyjaimat októbertől kezdve. Öt perce bőgök, mert olyan szép vékony voltam és kipihent, és buliztam és mentem mindenfelé. Most meg csak feküdni tudok és bőgök mindenen. Köszi, hormonok

– írta a gyönyörű kismama, aki várhatóan november közepén ad életet első gyermekének, aki kislány lesz, és férjével alig várják, hogy karjukban tarthassák végre.