Agárdi Szilvi: Gergőkémre az életemet is rábíznám!

Agárdi Szilvi idén már 10 éves pályafutását ünnepli, ugyanis 2012-ben a Voice-ban való szereplése után hirtelen felgyorsultak a dolgok, és egy csapásra az ország kedvenc, akkor még alig látó dívája lett. Azonban a sok teendő rengeteg utazással is jár, és ugyan családja, testvérei sokat segítenek neki, van, hogy kénytelen egyedül nekivágni a vakok számára meglehetősen sok veszélyt tartogató fővárosunknak.

Nem szeretek egyedül utazni, ha lehet, nem is indulok el. A fehér bot ad valamennyi biztonságot ugyan, hiszen akkor az a szemem, de így is hatványozott veszély leselkedik ránk, nem látókra. Ezért, ha tehetem, akkor családom, vagy barátok, mostanság pedig leggyakrabban Gergőkém segít nekem eligazodni a közlekedésben, noha a kezdetekkor őt is meg kellett tanítani erre – kezdte a gyönyörű énekesnő és elárulta: most nagyon boldog, a hangjában is biztosan ezt hallani - tette hozzá piromkodva Szilvi.

Agárdi Szilvi és Czerődi Gergő már hónapok óta egy pár Fotó: Agárdi Szilvia/Facebook

Úgy tűnik, Szilvi teljesen megbízik Gergőben, természetesen akkor is, amikor együtt sétálnak. Azt kérdeztük, hogyan tanította meg a kedvesét arra, hogy segítsen „jól” neki.

Szegénykém semmit sem tudott arról, hogy mit kell csinálni egy nem látóval.– Sokat kérdezett, és nagyon sokat beszélgettünk az elején, de ügyesen megtanulta. Például az, ha csuklónk összeér, ezzel jelezzük egymásnak, hogy indulás. A kezemet felvezetem a könyékhajlatig, ahol karon fogom, és mehetünk is. Pár másodperc, és kész! Egyszerű, és nekem logikus, de elsőre senkinek sem megy ez. Ma már nagyon jól értjük egymás jelzéseit, és ez a legfontosabb, ugyanis én arra, aki utat mutat nekem a közlekedésben, az életemet bízom! – folytatta az énekes, modell, aki esélyegyenlőségi aktivistaként így is szeretne üzenni az embereknek, hogy aki lát egy vakot, nyugodtan ajánlja fel a segítségét.