Annyi embert érdekel II. Erzsébet élete, mint még soha

II. Erzsébet halálát követően gyakorlatilag a fél világ egyszerre kattintott: a legkeresettebb sorozat lett a Netflix produkciója, A Korona.

Szeptember 9. és 11. között 800 százalékkal ugrott meg Nagy-Britanniában a sikersorozat nézettsége, ez azt is jelenti, hogy brutális mennyiségű ember kapcsolta be az edidig is rendkívül népszerű sorozatot. Amerikában egyébként négyszer többen voltak rá kíváncsiak, mint a királynő halálát megelőző hétvégén, Franciaországban pedig háromszor – írja a The Guardian.

Valószínűsíthető, hogy ezek után szintén rekordokat fog dönteni a sorozat ötödik évada, aminek a forgatását ugyan leállították az uralkodó halálának hírére, tiszteletből, ám később természetesen a munkálatok folytatódnak majd.

A Koronát, ami sokszor zavarba ejtő részletességgel igyekszik bemutatni a királyi család – főszerepben II. Erzsébet – életét, eddig 11 Emmy-díjjal ismerték el. A sorozatnak egyébként az egyik vonzereje abban is rejlik, hogy az idő múlását azzal is érzékeltetik, hogy a szereplőgárdát folyamtosan lecserélik. Így a következő évadokban a sokak által Dolores Umbridge szerepében megismert Imelda Staunton alakítja majd a királynőt, akit korábban Claire Foy és Olivia Colman játszottak.

Sokan eddig a Harry Potter-filmekből emlékeztek Imelda Stauntonra. Hamarosan azonban már II. Erzsébet megformálójaként hivatkoznak majd rá Fotó: Photo12 via AFP

Az eredeti tervek szerint az ötödik lett volna a sorozat befejező évada, ám a legfrissebb hírek szerint a Netflix berendelt egy utolsó, hatodik évadot, ami majd már a XXI. század eseményeit és szereplőit állítja középpontba, többek közt Katalinnal és Vilmossal. A készítők úgy fogalmaztak: II. Erzsébet szeptember 8-án bekövetkezett halálával immár egy teljes, lezárt történetet mesélhetnek majd el.