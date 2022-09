Vastag Csaba: Akár jövő héten is lehetne az esküvőnk

A belső értékeket a küllem elé helyezi Vastag Csaba, mikor a Tündérszépek nevű szépségversenyen zsűrizi az indulókat. Az énekes számára nem a külsőségek a meghatározók.

- Kifejezetten a belső tulajdonságokra fogok koncentrálni. A szépség belülről fakad. Közhelynek hangzik, de pont emiatt igaz. Ma már mindenki lehet szép: smink, pilla, a számítógépes szerkesztő programok… Ahogy az Ugyanúgy szép című dalunkban is van: „Csak állj be a sorba, hisz te sem vagy másmilyen, csak pont ugyanúgy szép” - kezdett bele az énekes. - Ez a szépségverseny többet szeretne képviselni. Kell, hogy a hölgy kommunikatív legyen, meg is tudjon szólalni, legyen benne valami plusz érték. Az indulók különböző térségből érkeznek, azt is nézem, hogy jól tudják képviselni a régiót. Ez egy felelősséggel járó szituáció, számít, hogy tudják kezelni ezt a három másodperces hírnevet.

A Bors arról is kérdezte Csabát, mégis milyen típusú lányok tetszenek neki, mi a zsánere:

- Erről elég egyértelmű nyilatkozatot tettem, mikor megkértem Evelin kezét. Persze nem csak a küllem számít. Ez igaz a szépségversenyre és a párkapcsolatra is. Az előbb-utóbb megváltozik, az összes többi belső érték pedig ott marad. A belső szépség legalább annyira fontos, ha nem fontosabb.

Csaba tehát nemcsak a külsőt nézi. Párjában megtalálta az igazit, alig egy hónappal ezelőtt meg is kérte Evelin kezét, az esküvő időpontja azonban még kérdéses.

- Rájöttünk, hogy nem olyan egyszerű megszervezni egy esküvőt. Most annyi változás van körülöttünk, lehet, hogy várnánk vele. Persze az is előfordulhat, hogy fogom magam, és leszervezem az egészet jövő hétre – nevette el magát Csaba.

Ki lesz idén a legszebb lány?

2022-ben, immár negyedik alkalommal indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!

A verseny regionális szinten indult, majd innen jutott el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A döntőbe jutott 22 hölgy közül a szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2022 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit 2022. szeptember 8-án. Ekkor derül ki az is, hogy ki lesz a Tündérszépek 2022 Közönség díjának tulajdonosa.