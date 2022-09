Singh Viki: Egy ideig szüneteltetem a pasizást

Mint azt korábban megírtuk, a varázslatos hangú énekesnőt, Singh Vikit a Tinderen találták meg a kíváncsi szemek. Korábbi barátjával is ezen az oldalon ismerkedett meg, most azonban azt mondja, már egy hónapja nem használta az alkalmazást. Eleinte arra lehetett következtetni, hogy történt valami, ami miatt teljesen elment a kedve az ismerkedéstől, de sokkal különlegesebb magyarázatot adott.

Fotó: Ripost



– Egy hónapja nem léptem már fel körülbelül. Nem történt semmi érdekes, se pozitív, se negatív – szögezte le az első pillanatban lapunknak az énekesnő. – Egyszerűen most egy másik stádiumában vagyok a hétköznapjaimnak. Úgy döntöttem, hogy egy ideig most szüneteltetem a Tinderezést, a pasizást, meg úgy összességében a szociális életet.

Egyfajta alkotói nomádságba vonultam, hogy teljes mértékben a dalaimra tudjak koncentrálni.

– Sok volt most körülöttem minden, és szükségem van egy kis nyugalomra. A hatótávolságom az most már csak nagyjából a lakásom és a próbaterem közötti útvonal, és azt is leginkább elektromos rollerrel teszem meg, addig sem kell felszállnom a tömegközlekedésre – tette hozzá Viki, aki most teljes erejével az új albumján dolgozik.

Polgárpukkaszt Singh Viki

Singh Viki legújabb dala csak néhány nappal ezelőtt jelent meg, de máris felrobbantotta a közösségi oldalakat. A hozzá tartozó videoklip sok embernél kiverte a biztosítékot, bár azt hozzá kell tenni, hogy az énekesnő az utóbbi időben szereti felkavarni az állóvizet. Az idén megjelent Irigy kutya című dala is azt a célt szolgálta.