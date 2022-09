Ő Sebestyén Balázs gyönyörű felesége

Sebestyén Balázs és felesége még 2009 nyarán Röjtökmuzsajon kötötték össze az életüket. A műsorvezető az egyik legismertebb magyar celeb, a magánéletét azonba féltve őrizi. Azt azért tudni lehet, hogy Balázs és Viki most ünneplik a 13. házassági évfordulójukat. A pár azóta rengeteg eseményen is részt vett már együtt, így Viki nem ismeretlen a nagy közönség számára.

A műsorvezető nem csak a munkában a magánéletében is sikeres hiszen a gyönyörű feleség mellett, Viki két csodás kisfiúval ajándékozta meg a Balázst. A rádiós olykor-olykor élő adásban megoszt pár információmorzsát arról, miként telnek a családi mindennapok. Van, hogy bensőséges dolgokat is elárul kapcsolatukról, például miként tartják életben azt a bizonyos lángot a házasságukban. Vikit természetesen nem éri meglepetésként, amikor meghallja a nevét műsor közben, hiszen férjével több mint 10 éves együtt is dolgoznak.