Lesújtó hírt kaptunk: hosszú betegség után elhunyt a legendás színésznő

87 éves korában meghalt Rita Gardner. A színésznő régóta küzdött már a leukémiával, szombaton egy New York-i kórházban érte a halál. Halálhírét kollégája és barátja, Alex Rybeck jelentette be a Facebookon.

Gardner 1960-ban megkapta azt a szerepét, amellyel később folyamatosan azonosították: ő volt Luisa, vagyis „a lány” a The Fantasticks című Harvey Schmidt-Tom Jones musicalben. A musical, amely Edmond Rostand A regényesek című, 1894-ben megjelent darabján alapult, két apa allegorikus történetét mesélte el, akik gyermekeiket úgy csapják be, hogy szerelembe esnek, és úgy tesznek, mintha elleneznék az egyesülést.

A Greenwich Village-ben, a Sullivan Street Playhouse nevű aprócska off Broadway-helyszínen játszott produkció hatalmas siker lett, amelyből egy sláger is született (Try To Remember), 42 évig futott, és felvirágoztatta Gardner, valamint további szereplők karrierjét is.

Számos színházi szerepe mellett filmekben és sorozatokban is szerepelt. Láthattuk többek között az Utóirat: szeretlek filmben, vagy éppen legutóbb a Találd meg a hangod sorozatban.