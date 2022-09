Augusztusban adott életet második gyermekének Palácsik Lilla. Ő és a férje, Visváder Tamás nem is lehetnének boldogabbak, a két kicsivel már teljes a családjuk. A házaspár elmondása szerint Ábel egy igazi kis angyalka, nagyon nyugodt és megszámlálhatatlan boldog percet okoz a családjának. Lilla most úgy döntött, Instagram-oldalán keresztül követőinek is megmutatja a picit – arra azonban továbbra is ügyel, hogy az arcát ne fedje fel.