Őszinte vallomást tett Tilla: már a családja is kérleli, lassítson

Till Attila energiabomba, aki, ha akarna is, csak nagy nehezen tudna lelassulni. Igaz, mostanság dolgozik az ügyön, mert hosszútávon ő is tudja, hogy ártalmas az állandó pörgés. A Sztárban sztár leszek! műsorvezetője a Borsnak bevallotta, nem kizárt, hogy hiperaktív, de ez csak lendített a karrierjén. Az viszont tény, hogy egészségügyi okokból neki is fontos lenne a pihenés.

– Alapvetően nagyon pörgős vagyok. Nagyon nehéz igazán nyugiban lennem és ez sokszor hiányzik. Nyaralásnál is nagyon nehéz lehozni magam. Otthon is mondja a család, hogy nehéz velem leülni és csak beszélgetni. Sokszor, ha vendégek jönnek hozzánk, futnom kell három-négy kört, mielőtt leülök velük – árulta el Tilla, aki kérdésünkre elismerte, meglehet, hogy hiperaktív.

– Szokták mondani, de nem tudom... Meg kéne vizsgáltatni magam, de szerintem csak pörgős vagyok.

A hiperaktív embereknek van egy kis figyelemzavara, ami ugyan nekem is van, de csak egy kicsi. Műsorvezetőként a hiperaktivitás még szerencsés is lehet.

Én elég gyorsan gyorsulok nulláról százra, de ez jó – mondta viccesen a műsorvezető, aki bár élvezi a pörgést, néha már érzi, hogy szüksége van a pihenésre is.

Fotó: Ripost

Kísérletezek, hogy mivel tudok lelassulni. Kikapcsol a sport és a kutyázás, de ott is megyek, használom a testemet és sokat gondolkodom.

Dubikával mindennap sétálunk kétszer egy órát vagy még többet. A legújabb kísérletem a szauna, ami eddig nagyon bejön. Szaunával lassítom le magam, főleg ha háromszor szaunázom, mint a finnek. Olyankor már érzem, hogy jó értelemben földhöz vágott a szauna, menni is csak lassan tudok. Két-három naponta járok, mert ott tényleg nullára lelassulok, ami nagyon nagy érték, hiszen máshol képtelen vagyok rá. Masszázsra is rendszeresen járok, ami szintén megnyugtat – mesélte Till Attila, aki bárhogy is van, imád a színpadon pörögni és már alig várja, hogy októbertől ismét élő adásban szórakoztassa a Sztárban sztár leszek! nézőit és szócsatázzon a mesterekkel.

– Két nagy erősségem van. Az egyik, hogy nagy impulzust tudok adni a műsor elején és, hogy gyorsan reagálok emberekre az élő adásban. A Sztárban sztár leszek! Mestereivel rendkívül jó a kémia közöttünk. Nem csak én viszem föl a műsort, de a műsor is felemel engem. A pillanat nagyon nagy erővel hat rám, ezért is szeretem csinálni. Várom, hogy kezdődjön az élő show – fűzte hozzá a műsorvezető.