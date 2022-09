Nyári Dia elárulta, hogy mit kért a plasztikai sebésztől

Nyári Dia életmódot váltott az elmúlt években: lefogyott, rendszeresen edz és a táplálkozásra is jobban odafigyel. Tavaly tavasszal plasztikai műtétre is vállalkozott, megcsináltatta a melleit – most pedig azt is elmondta, hogy miért volt szüksége rá.

Nyári Dia a reggeliben mesélt arról, hogy korábban az ő fejében is éltek tévhitek a szilikon mellekkel kapcsolatban, sohasem gondolta volna magáról, hogy egyszer neki is szüksége lesz rá. A fogyása után azonban annyira eltűntek a mellei, hogy szerette volna visszakapni őket.