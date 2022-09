Gyermekét és feleségét hátrahagyva költözött külföldre a magyar valóságshow-hős

Néhányunknak ismerős lehetett a frissen útjára indult párkereső reality egyik férfi szereplője, Levi, azaz Járvás Levente. Az Éden Hotel 2011-es szériájában tűnt ugyanis fel, így a Money or Love-ba már tapasztalt reality szereplőként vágott bele. Akkoriban még élte a fiatalok féktelen bulizós életét, azonban úgy tűnik mára a focista is megkomolyodott, hiszen van egy fia, akinek jó példát szeretne mutatni. Ma Levente a sportnak szenteli az életét és hisz benne, hogy fia egyszer úgy fog rá nézni, mint a bizalmasa, legjobb barátja. A Bors megkeresésére Levi elmondta: az idáig vezető út nem volt mindig könnyű.

Levi a feleségétől, a baba két éves korában elvált, csak egy rövid ideig volt a gyermek életének része. A fiú kisiskolás volt, mikor pedig Levi külföldre ment dolgozni, ezzel jó pár évre megszakadt az apa-fia kapcsolat kettejük között.

Amikor megszakadt a kapcsolatunk, akkor még kicsi volt. Abba nem szeretnék belemenni, hogy mi volt ennek az oka.

Akkoriban külföldre költöztem és három évet éltem Németországba, ott dolgoztam, fociztam, folyamatosan úton voltam, de nem ez volt a valós ok. Ezt az időszakot szeretném elfelejteni és arra koncentrálni, ami most van – mesélt kissé még mindig virágnyelven Levente, aki azt is hozzátette, hogy az anya és közte sosem volt pereskedés a gyerkőc miatt, és most is jóban vannak.

Levente szabadidejében zenész szerez, szöveget ír: imádja a muzsikát Fotó: tv2

– A volt feleségemmel volt egy elég hosszú időszak, amikor nem volt túl jó a kapcsolatunk. Most már azt mondhatom, hogy ezt sikerült rendeznünk és nagyon örülök neki, hogy a fiam újra azt érezheti, hogy együtt támogatjuk őt – mondta a többszörös valóságshow-szereplő. Levi elismerte: többször hibázott életében. Hiszen előfordult olyan is, hogy sportolóként a profi futballcsapat helyett inkább a szórakozást választotta régebben. Ezt mára már megbánta, és szeretne tanulni hibáiból.