Miló Viki segítséget kér, egy barátjának gyűjt adományt

Miló Viki korábban már próbált segíteni a Kijev közelében élő kutyatenyésztő barátjának. Most újabb adományokat gyűjt és megkérte a tanítványait, ha tudnak akkor segítsenek neki az idő szűkössége miatt, mert már vasárnap viszik el a felajánlásokat.

Vasárnap vinnék el Tatianahoz az adományokat, az egyik barátja pont Budapesten keresztül megy, így szűkös az idő, de már sok dolgot összeszedtem. A múltkor nyertünk a már többszörös díjnyertes Rolex kutyámmal nyereménytápot egy versenyen, azt is elküldöm nekik, de ezen felül már több, kutyáknak való dolgot is összeszedtem

– mesélte Viki.

– Már így is sokan megkerestek, hogy segítenének. Bármi apróságnak örülnek Tatianáék. Azt is mondta, hogy ha ő nem eszik, az sem zavarja, csak a kutyusokkal minden rendben legyen. Örömmel tölt el, hogy vannak olyan emberek, akik az ilyen nehezebb időszakban is gondolnak a másikra – mondta csodálattal a hangjában Viki.