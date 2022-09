Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában, Vomberg Frigyes elsírta magát

Ma dől el, hogyan áll össze a piros, a kék és a fekete csapat a Séfek Séfe versenyében. A mai adásban olyan dolog történik, ami eddig még soha. Tokos Csilla három gyermek édesanyja, energikus nő. Amikor anya lett, nem tudott főzni. Az anyósa szóvá is tette, hogy egy pörköltöt sem tud megcsinálni, majd Csilla vett egy szakácskönyvet és elkezdett sütni, főzni. Azóta ez a szenvedélye. Rengeteg mindennel foglalkozott eddig, volt titkárnő, kórházban adminisztrátor, pultos. A versenybe a 17 évvel fiatalabb élettársa és a lánya nevezte be, meg akarja mutatni, hogy egy 57 éves amatőr is képes erre.

– Ha lenne kalapom, megemelném. Amit te itt végignyomtál, hogy nem adtad fel annak ellenére, hogy elvesztetted a fonalat… lenyűgöző – mondta a versenyzőnek Krausz Gábor, de Csilla nem tudta, hogyan reagáljon erre.

– Amikor ezt mondta nekem a Gábor, az nekem egy hatalmas dolog volt. Soha életembe nem gondoltam volna, hogy egyszer bármit is úgy mond nekem a Gábor, hogy az a lelkemig hatol majd – mesélte Csilla, aki még azt is eléri majd a mai műsorban, hogy az örökké szigorú Vomberg Frigyes is elsírja majd magát.