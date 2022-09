Felfedte titkos vágyát L.L. Junior

L.L. Junior megkerülhetetlen szereplője a hazai könnyűzenének. Tucatnyi albuma és kislemeze jelent meg, annyi videoklipet forgatott, hogy abból egy több évados sorozat is kijönne. A felívelő karriert a szakmai elismerések is megkoronázták, Junior többszörös Arany Zsiráf-, Popcorn-, VIVA Comet és Bravo OTTO-díjas, mostantól pedig az egyeik lemeze kapcsán már háromszoros platinalemezes előadó is.

A rapper-énekes természetesen nagyon örül az elismerésnek de, mint mondja, vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is.

– A karrierem során bőven megkaptam az elismerést a szakmától, de ami számomra még fontosabb, hogy a közönségemtől is. Lehet neked bármennyi csillogó szobrocskád a vitrinben, ha kimész a színpadra és nem áll veled szemben senki... Nekem szerencsém van, mert azok a dalok, melyeket a szívemből írok, melyek azokról a lelki állapotokról szólnak, amelyben én vagyok akkor, abban a pillanatban, amikor megírom, eljut az emberek szívéhez és ők is ugyanazt a fájdalmat vagy éppen örömöt érzik, mikor szól a dal. Annál az érzésnél nincs fantasztikusabb, mint kimenni a színpadra, elkezdeni énekelni egyetlen sort, majd ötezer ember egyszerre énekli tovább a szöveget. Még most is beleborzongok, ahogy mesélek róla! Ezekben a pillanatokban olyan energiák szabadulnak fel, amiről beszélni sem nagyon lehet, hiszen nincsenek rá szavak.

L.L. Junior azt mondja, hogy még mindig tele van alkotói energiákkal és tervekkel, hamarosan újabb dalokkal örvendezteti meg a közönséget. Amikor azt kérdeztük a zenésztől, hogy mi az, amire szakmai vonalon vágyik, meglepő választ adott.

Zsűriszék lenne egy nagyszabású zenei műsorban, amire vágynék. Úgy gondolom, hogy illene hozzám az a szerep.

– mondta.