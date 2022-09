Könnyeivel küzdve vallotta be Herceg Erika, teljesen összetört belülről

Herceg Erika igazi megosztó személyiség: úgy érkezett egy tehetségkutató műsorba, hogy nemzetközi szinten – de főleg hazájában, Ukrajnában, valamint Oroszországban – szárnak számít, itthon azonban szinte senki sem ismerte a nevét. Ráadásul az X-Faktor nézőinek a stílusa sem igazán jött be, a kommentek tanúsága szerint többen támadják, mint ahányan a védelmére kelnek. A mentort Lilu is úgy fogadta műsorában: minden korábbi vendégéről tudott valamit, vele kapcsolatban azonban nem igazán volt elképzelése, milyen is lesz a beszélgetésük.

Herceg Erika őszintén beszélgetett Liluval Fotó: YouTube

Mindezt Erika is érti. Mint mondja, noha Instagram-oldalán közel 800 ezer követője van, ami akár egymillió is lehetne, ha egy évre nem vonult volna vissza egy betegség miatt a közösségi médiából, ugyanakkor a többség nem magyar. Most azonban ezeket a követőket is kiakasztotta, hiszen régóta nem posztolt már orosz nyelven, azaz rajongói többségét gyakorlatilag ignorálja.

Vallásos lányként vetkőzött

Az énekesnő már a beszélgetés elején elárulta: mélyen vallásos. Mindez talán furán hangzik azok fényében, hogy korábbi VIA Grás klipjeiben többször szerepelt kevés ruhában, ráadásul egy magazin kedvéért anno minden ruhájától megszabadult.

Nagyon vallásos vagyok. Nincs olyan éjszaka, hogy lefekvés előtt ne imádkoznék.

Amikor pedig reggel felkelek, beleírom a naplómba, hogy mit köszönök Istennek.

Nem tudunk visszamenni!

Természetesen a beszélgetés során igen hamar szóba került, hogy míg Erika Magyarországon mentorkodik az X-Faktorban, hazájában háború dúl. Amikor az énekesnő erről beszélt, érthető módon el-elcsuklott a hangja, érezhetően a könnyeivel küszködött.

– Amikor átjöttem, akkor voltak a mentorcastingok. Ekkor történt meg a baj otthon, ami számomra a mai napig felfoghatatlan. Az ember próbálja leültetni magában ezeket az érzéseket. Még a cicáim is ott maradtak. A barátaink ott maradtak. Ott van az életünk és nem tudunk visszamenni. Végignézzük azt, hogy mi történik az emberekkel. Emberek halnak meg, és miért?

Erika azt is elárulta, felmerült, hogy dalt írjon a történtekről, ő azonban úgy érzi, ilyen helyzetben, ilyen helyzetről képtelen jelenleg énekelni.

Én nem látom a jövőt, nem látom, mi lesz. Ez megijeszt. Teljesen összetör belülről.

Az X-Faktor kapcsán elmondta: egyszer-egyszer épp azért tört ki, mert feszültség volt benne az otthoni események miatt. Elárulta: van, hogy reggel hat-hétig képtelen elaludni, pedig nem is nézi a híreket, csak a párjától, apukájától hall ezt-azt. Ugyanakkor szerencsésnek tartja magát, hogy itt lehet, hogy elérte, amit elért.