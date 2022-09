Ezt írta halála előtt II. Erzsébetnek fia eltitkolt gyereke

A jelenleg Ausztráliában élő, kilencgyermekes Simon Dorante-Day nem kevesebbet állít magáról, mint hogy ő Harry és Vilmos herceg eltitkolt féltestvére. Az 56 éves férfi szerint a szülei ugyanis nem mások, mint III. Károly király és Kamilla királyné. Életkorából az is látszik: még akkor fogant meg, amikor Károly Diana férje volt. Vallja: épp ezért tartották születését titokban, ő azonban jó ideje azért küzd, hogy szülei és a közvélemény is elfogadja, mint a királyi család tagját.

A férfi azt állítja, Károly és Kamilla a szülei Fotó: YouTube

Dorante-Day ráadásul pár hónappal a halála előtt levelet írt a néhai II. Erzsébetnek, amelyben azt kérte tőle: gyakoroljon nyomást fiára, hogy vesse alá magát egy DNS-tesztnek. Azt remélte ugyanis, hogy ezzel végre pontot tehet az ügy végére. Sajnos azonban nem így lett. Mint a férfi nyilvánosságra hozta: semmilyen választ nem kapott levelére sem a palotától, sem magától a királynőtől.

Dorante-Day most, a gyászidőszak ellenére komoly terveket szövöget: be akarja perelni Károlyékat, hogy a bíróság kötelezze a párt a DNS-teszt elvégzésére. Mind magyarázza: konzultált egy bíróval, hogy Károly a törvény felett áll-e vagy pedig rá is vonatkoznak a szabályok, és azt a választ kapta, hogy érdemes perre vinnie a dolgot.

