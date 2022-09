Frászt hozta követőire Gelencsér Timi: infúzióra került

Instagram-oldalán infúzióval a karjában látható Gelencsér Timi. A látvány elsőre még akkor is ijesztő lehet, ha a volt szépségkirálynő mosolyog a kamerába, ám szerencsére posztja szövegéből kiderül: nincs baj. Épp azt szeretné, hogy ne is legyen, ezért döntött úgy, hogy ilyen módon turbózza fel a szervezetét vitaminokkal.

A következő 72 órában nem sokat fogok aludni, ellenben 110%-on kell pörögjek

– magyarázta Timi, aki egyébként épp szeptemberben kezdte meg egyetemi tanulmányait, emellett egész biztosan munkái is akadnak szép számmal, elég csak a Dancing With The Stars háttérműsoraira gondolni, amiket ő vezet majd.

Kitartást kívánunk!